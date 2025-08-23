Lisätietoja DMSFT-rahakkeesta

DMSFT-rahakkeen hintatiedot

DMSFT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DMSFT-rahakkeen tokenomiikka

DMSFT-rahakkeen hintaennuste

Microsoft Tokenized Stock Defichain-logo

Microsoft Tokenized Stock Defichain – hinta (DMSFT)

Ei listattu

1DMSFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$28.74
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:32:36 (UTC+8)

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 28.74
24 h:n matalin
$ 28.74
24 h:n korkein

$ 28.74
$ 28.74
$ 355.06
$ 5.34
--

0.00%

0.00%

0.00%

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $28.74. Viimeisen 24 tunnin aikana DMSFT on vaihdellut alimmillaan $ 28.74 ja korkeimmillaan $ 28.74 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMSFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 355.06, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 5.34.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DMSFT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
----

$ 0.00
0.00
0.00 0.00

--
----

Microsoft Tokenized Stock Defichain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DMSFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on . Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 0.00.

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Microsoft Tokenized Stock Defichain – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana Microsoft Tokenized Stock Defichain – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana Microsoft Tokenized Stock Defichain – USD -hinnan muutos oli $ -6.9597674940.
Viimeisten 90 päivän aikana Microsoft Tokenized Stock Defichain – USD -hinnan muutos oli $ +3.93570990314651.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ -6.9597674940-24.21%
90 päivää$ +3.93570990314651+15.87%

Mikä on Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Microsoft Tokenized Stock Defichain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Microsoft Tokenized Stock Defichain-rahakkeelle.

Tarkista Microsoft Tokenized Stock Defichain-rahakkeen hintaennuste nyt!

DMSFT paikallisiin valuuttoihin

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -rahakkeen tokenomiikka

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DMSFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)”

Paljonko Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) on arvoltaan tänään?
DMSFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 28.74 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DMSFT-USD-parin nykyinen hinta?
DMSFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 28.74. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Microsoft Tokenized Stock Defichain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DMSFT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DMSFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DMSFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DMSFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DMSFT saavutti ATH-hinnaksi 355.06 USD.
Mikä oli DMSFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DMSFT-rahakkeen ATL-hinta oli 5.34 USD.
Mikä on DMSFT-rahakkeen treidausvolyymi?
DMSFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DMSFT tänä vuonna korkeammalle?
DMSFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMSFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

