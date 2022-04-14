MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen tokenomiikka
The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä USUALUSDC+-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USUALUSDC+-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät USUALUSDC+-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USUALUSDC+-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
