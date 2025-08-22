Lisätietoja USUALUSDC+-rahakkeesta

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault-logo

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault – hinta (USUALUSDC+)

Ei listattu

1USUALUSDC+ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:20:00 (UTC+8)

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 h:n matalin
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 h:n korkein

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 9.51
$ 9.51$ 9.51

$ 0.990874
$ 0.990874$ 0.990874

-0.00%

+0.01%

+0.16%

+0.16%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.1. Viimeisen 24 tunnin aikana USUALUSDC+ on vaihdellut alimmillaan $ 1.1 ja korkeimmillaan $ 1.1 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USUALUSDC+-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.51, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.990874.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USUALUSDC+ on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja +0.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen markkinatiedot

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

--
----

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

70.18K
70.18K 70.18K

248,231,378.1274064
248,231,378.1274064 248,231,378.1274064

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 73.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USUALUSDC+-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.18K ja sen kokonaistarjonta on 248231378.1274064. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 73.25K.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault – USD -hinta muuttui $ +0.0001568.
Viimeisten 30 päivän aikana MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0070022700.
Viimeisten 60 päivän aikana MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0131120000.
Viimeisten 90 päivän aikana MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0153865623215809.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001568+0.01%
30 päivää$ +0.0070022700+0.64%
60 päivää$ +0.0131120000+1.19%
90 päivää$ +0.0153865623215809+1.42%

Mikä on MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault-rahakkeelle.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen tokenomiikka

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USUALUSDC+-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)”

Paljonko MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) on arvoltaan tänään?
USUALUSDC+-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USUALUSDC+-USD-parin nykyinen hinta?
USUALUSDC+ -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USUALUSDC+ markkina-arvo on $ 73.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USUALUSDC+-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USUALUSDC+-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.18K USD.
Mikä oli USUALUSDC+-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USUALUSDC+ saavutti ATH-hinnaksi 9.51 USD.
Mikä oli USUALUSDC+-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USUALUSDC+-rahakkeen ATL-hinta oli 0.990874 USD.
Mikä on USUALUSDC+-rahakkeen treidausvolyymi?
USUALUSDC+-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USUALUSDC+ tänä vuonna korkeammalle?
USUALUSDC+ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USUALUSDC+-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:20:00 (UTC+8)

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.