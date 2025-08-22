Mettalex – hinta (MTLX)
Mettalex (MTLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.77. Viimeisen 24 tunnin aikana MTLX on vaihdellut alimmillaan $ 1.73 ja korkeimmillaan $ 1.79 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MTLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.4, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04658621.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MTLX on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, +0.77% 24 tunnin aikana ja -5.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mettalex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MTLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.06M ja sen kokonaistarjonta on 40000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 70.97M.
Tämän päivän aikana Mettalex – USD -hinta muuttui $ +0.01353613.
Viimeisten 30 päivän aikana Mettalex – USD -hinnan muutos oli $ +0.4263862740.
Viimeisten 60 päivän aikana Mettalex – USD -hinnan muutos oli $ +0.6218590560.
Viimeisten 90 päivän aikana Mettalex – USD -hinnan muutos oli $ -0.1892176234576013.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.01353613
|+0.77%
|30 päivää
|$ +0.4263862740
|+24.09%
|60 päivää
|$ +0.6218590560
|+35.13%
|90 päivää
|$ -0.1892176234576013
|-9.65%
Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap
