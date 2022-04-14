Metropolis (METRO) -rahakkeen tokenomiikka

Metropolis (METRO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Metropolis (METRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Metropolis (METRO) -rahakkeen tiedot

Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.

Virallinen verkkosivusto:
https://metropolis.exchange/

Metropolis (METRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Metropolis (METRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 745.32K
$ 745.32K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.00M
$ 5.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.91M
$ 14.91M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.66
$ 3.66
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.101015
$ 0.101015
Nykyinen hinta:
$ 0.149189
$ 0.149189

Metropolis (METRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Metropolis (METRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä METRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta METRO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät METRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu METRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

METRO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne METRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? METRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.