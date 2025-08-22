Lisätietoja METRO-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Metropolis (METRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:27:22 (UTC+8)

Metropolis (METRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.126722
24 h:n matalin
$ 0.131266
24 h:n korkein

$ 0.126722
$ 0.131266
$ 3.66
$ 0.101015
+0.97%

-0.42%

+0.97%

+0.97%

Metropolis (METRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.129204. Viimeisen 24 tunnin aikana METRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.126722 ja korkeimmillaan $ 0.131266 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. METRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.66, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.101015.

Lyhyen aikavälin tuloksissa METRO on muuttunut +0.97% viimeisen tunnin aikana, -0.42% 24 tunnin aikana ja +0.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metropolis (METRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 646.02K
--
$ 12.92M
5.00M
100,000,000.0
Metropolis-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 646.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. METRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.92M.

Metropolis (METRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Metropolis – USD -hinta muuttui $ -0.000546697961712.
Viimeisten 30 päivän aikana Metropolis – USD -hinnan muutos oli $ -0.0380107314.
Viimeisten 60 päivän aikana Metropolis – USD -hinnan muutos oli $ -0.0201198148.
Viimeisten 90 päivän aikana Metropolis – USD -hinnan muutos oli $ -0.25483099296431126.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000546697961712-0.42%
30 päivää$ -0.0380107314-29.41%
60 päivää$ -0.0201198148-15.57%
90 päivää$ -0.25483099296431126-66.35%

Mikä on Metropolis (METRO)

Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Metropolis (METRO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Metropolis-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metropolis (METRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metropolis (METRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metropolis-rahakkeelle.

Tarkista Metropolis-rahakkeen hintaennuste nyt!

METRO paikallisiin valuuttoihin

Metropolis (METRO) -rahakkeen tokenomiikka

Metropolis (METRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää METRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metropolis (METRO)”

Paljonko Metropolis (METRO) on arvoltaan tänään?
METRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.129204 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on METRO-USD-parin nykyinen hinta?
METRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.129204. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metropolis-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen METRO markkina-arvo on $ 646.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on METRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
METRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M USD.
Mikä oli METRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
METRO saavutti ATH-hinnaksi 3.66 USD.
Mikä oli METRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
METRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.101015 USD.
Mikä on METRO-rahakkeen treidausvolyymi?
METRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko METRO tänä vuonna korkeammalle?
METRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso METRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Metropolis (METRO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

