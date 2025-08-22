Lisätietoja MZERO-rahakkeesta

MetaZero-logo

MetaZero – hinta (MZERO)

Ei listattu

1MZERO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00469245
$0.00469245$0.00469245
+0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MetaZero (MZERO) -hintakaavio
MetaZero (MZERO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00456307
$ 0.00456307$ 0.00456307
24 h:n matalin
$ 0.00469052
$ 0.00469052$ 0.00469052
24 h:n korkein

$ 0.00456307
$ 0.00456307$ 0.00456307

$ 0.00469052
$ 0.00469052$ 0.00469052

$ 0.347356
$ 0.347356$ 0.347356

$ 0.00353894
$ 0.00353894$ 0.00353894

+0.80%

+0.71%

-11.35%

-11.35%

MetaZero (MZERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00469275. Viimeisen 24 tunnin aikana MZERO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00456307 ja korkeimmillaan $ 0.00469052 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MZERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.347356, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00353894.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MZERO on muuttunut +0.80% viimeisen tunnin aikana, +0.71% 24 tunnin aikana ja -11.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MetaZero (MZERO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 468.88K
$ 468.88K$ 468.88K

--
----

$ 468.88K
$ 468.88K$ 468.88K

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,700.0
99,999,700.0 99,999,700.0

MetaZero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 468.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MZERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 99999700.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 468.88K.

MetaZero (MZERO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MetaZero – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MetaZero – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004949851.
Viimeisten 60 päivän aikana MetaZero – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012467993.
Viimeisten 90 päivän aikana MetaZero – USD -hinnan muutos oli $ -0.002195277147142048.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.71%
30 päivää$ -0.0004949851-10.54%
60 päivää$ +0.0012467993+26.57%
90 päivää$ -0.002195277147142048-31.87%

Mikä on MetaZero (MZERO)

MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

MetaZero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MetaZero (MZERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MetaZero (MZERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MetaZero-rahakkeelle.

Tarkista MetaZero-rahakkeen hintaennuste nyt!

MZERO paikallisiin valuuttoihin

MetaZero (MZERO) -rahakkeen tokenomiikka

MetaZero (MZERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MZERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MetaZero (MZERO)”

Paljonko MetaZero (MZERO) on arvoltaan tänään?
MZERO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00469275 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MZERO-USD-parin nykyinen hinta?
MZERO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00469275. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MetaZero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MZERO markkina-arvo on $ 468.88K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MZERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MZERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli MZERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MZERO saavutti ATH-hinnaksi 0.347356 USD.
Mikä oli MZERO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MZERO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00353894 USD.
Mikä on MZERO-rahakkeen treidausvolyymi?
MZERO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MZERO tänä vuonna korkeammalle?
MZERO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MZERO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
