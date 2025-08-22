Lisätietoja MVI-rahakkeesta

MVI-rahakkeen hintatiedot

MVI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MVI-rahakkeen tokenomiikka

MVI-rahakkeen hintaennuste

Metaverse Index-logo

Metaverse Index – hinta (MVI)

1MVI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$16.75
$16.75$16.75
-7.10%1D
USD
Reaaliaikainen Metaverse Index (MVI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:11:22 (UTC+8)

Metaverse Index (MVI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 15.99
$ 15.99$ 15.99
24 h:n matalin
$ 18.12
$ 18.12$ 18.12
24 h:n korkein

$ 15.99
$ 15.99$ 15.99

$ 18.12
$ 18.12$ 18.12

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

$ 9.85
$ 9.85$ 9.85

-0.39%

-7.19%

-9.88%

-9.88%

Metaverse Index (MVI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $16.75. Viimeisen 24 tunnin aikana MVI on vaihdellut alimmillaan $ 15.99 ja korkeimmillaan $ 18.12 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 372.65, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 9.85.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MVI on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, -7.19% 24 tunnin aikana ja -9.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metaverse Index (MVI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

113.07K
113.07K 113.07K

113,066.4762523883
113,066.4762523883 113,066.4762523883

Metaverse Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.07K ja sen kokonaistarjonta on 113066.4762523883. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.89M.

Metaverse Index (MVI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Metaverse Index – USD -hinta muuttui $ -1.29890182961616.
Viimeisten 30 päivän aikana Metaverse Index – USD -hinnan muutos oli $ -2.7359366250.
Viimeisten 60 päivän aikana Metaverse Index – USD -hinnan muutos oli $ +2.1486062500.
Viimeisten 90 päivän aikana Metaverse Index – USD -hinnan muutos oli $ -1.92881642546527.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.29890182961616-7.19%
30 päivää$ -2.7359366250-16.33%
60 päivää$ +2.1486062500+12.83%
90 päivää$ -1.92881642546527-10.32%

Mikä on Metaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

Metaverse Index (MVI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Metaverse Index-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metaverse Index (MVI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metaverse Index (MVI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metaverse Index-rahakkeelle.

Tarkista Metaverse Index-rahakkeen hintaennuste nyt!

MVI paikallisiin valuuttoihin

Metaverse Index (MVI) -rahakkeen tokenomiikka

Metaverse Index (MVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MVI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metaverse Index (MVI)”

Paljonko Metaverse Index (MVI) on arvoltaan tänään?
MVI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 16.75 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MVI-USD-parin nykyinen hinta?
MVI -USD-parin nykyinen hinta on $ 16.75. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metaverse Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MVI markkina-arvo on $ 1.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.07K USD.
Mikä oli MVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MVI saavutti ATH-hinnaksi 372.65 USD.
Mikä oli MVI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MVI-rahakkeen ATL-hinta oli 9.85 USD.
Mikä on MVI-rahakkeen treidausvolyymi?
MVI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MVI tänä vuonna korkeammalle?
MVI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MVI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Metaverse Index (MVI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.