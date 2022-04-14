Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tokenomiikka
Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tiedot
Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones.
The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation
Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MFW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MFW-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MFW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MFW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MFW-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MFW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MFW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.