Lisätietoja MFW-rahakkeesta

MFW-rahakkeen hintatiedot

MFW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MFW-rahakkeen tokenomiikka

MFW-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Metaverse Filipino Worker-logo

Metaverse Filipino Worker – hinta (MFW)

Ei listattu

1MFW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Metaverse Filipino Worker (MFW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:19:54 (UTC+8)

Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105152
$ 0.00105152$ 0.00105152

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.25%

-15.25%

Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MFW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MFW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00105152, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MFW on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -15.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 31.93K
$ 31.93K$ 31.93K

--
----

$ 31.93K
$ 31.93K$ 31.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Metaverse Filipino Worker-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MFW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.93K.

Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Metaverse Filipino Worker – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Metaverse Filipino Worker – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Metaverse Filipino Worker – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Metaverse Filipino Worker – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-40.78%
60 päivää$ 0-28.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on Metaverse Filipino Worker (MFW)

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Metaverse Filipino Worker (MFW) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Metaverse Filipino Worker-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metaverse Filipino Worker (MFW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metaverse Filipino Worker (MFW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metaverse Filipino Worker-rahakkeelle.

Tarkista Metaverse Filipino Worker-rahakkeen hintaennuste nyt!

MFW paikallisiin valuuttoihin

Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tokenomiikka

Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MFW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metaverse Filipino Worker (MFW)”

Paljonko Metaverse Filipino Worker (MFW) on arvoltaan tänään?
MFW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MFW-USD-parin nykyinen hinta?
MFW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metaverse Filipino Worker-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MFW markkina-arvo on $ 31.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MFW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MFW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MFW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MFW saavutti ATH-hinnaksi 0.00105152 USD.
Mikä oli MFW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MFW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MFW-rahakkeen treidausvolyymi?
MFW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MFW tänä vuonna korkeammalle?
MFW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MFW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:19:54 (UTC+8)

Metaverse Filipino Worker (MFW) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.