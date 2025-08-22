MetaQ – hinta (METAQ)
--
--
-7.93%
-7.93%
MetaQ (METAQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03499336. Viimeisen 24 tunnin aikana METAQ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. METAQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00582109.
Lyhyen aikavälin tuloksissa METAQ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -7.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MetaQ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 667.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. METAQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.08M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.99M.
Tämän päivän aikana MetaQ – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MetaQ – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008602312.
Viimeisten 60 päivän aikana MetaQ – USD -hinnan muutos oli $ +0.0435346162.
Viimeisten 90 päivän aikana MetaQ – USD -hinnan muutos oli $ -0.01401436024833023.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0008602312
|-2.45%
|60 päivää
|$ +0.0435346162
|+124.41%
|90 päivää
|$ -0.01401436024833023
|-28.59%
Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon MetaQ (METAQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MetaQ (METAQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MetaQ-rahakkeelle.
Tarkista MetaQ-rahakkeen hintaennuste nyt!
MetaQ (METAQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää METAQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.