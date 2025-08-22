Lisätietoja XMD-rahakkeesta

Metal Dollar-logo

Metal Dollar – hinta (XMD)

Ei listattu

1XMD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1$1
+0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Metal Dollar (XMD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:27:15 (UTC+8)

Metal Dollar (XMD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.992215
$ 0.992215$ 0.992215
24 h:n matalin
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
24 h:n korkein

$ 0.992215
$ 0.992215$ 0.992215

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 0.909529
$ 0.909529$ 0.909529

-0.03%

+0.48%

-0.04%

-0.04%

Metal Dollar (XMD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana XMD on vaihdellut alimmillaan $ 0.992215 ja korkeimmillaan $ 1.007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XMD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.086, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.909529.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XMD on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metal Dollar (XMD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 837.88K
$ 837.88K$ 837.88K

--
----

$ 837.88K
$ 837.88K$ 837.88K

836.56K
836.56K 836.56K

836,560.774787
836,560.774787 836,560.774787

Metal Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 837.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XMD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 836.56K ja sen kokonaistarjonta on 836560.774787. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 837.88K.

Metal Dollar (XMD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Metal Dollar – USD -hinta muuttui $ +0.004775.
Viimeisten 30 päivän aikana Metal Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0158824000.
Viimeisten 60 päivän aikana Metal Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034714000.
Viimeisten 90 päivän aikana Metal Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0066706528938599.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.004775+0.48%
30 päivää$ +0.0158824000+1.59%
60 päivää$ +0.0034714000+0.35%
90 päivää$ +0.0066706528938599+0.67%

Mikä on Metal Dollar (XMD)

What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.

Metal Dollar (XMD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Metal Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metal Dollar (XMD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metal Dollar (XMD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metal Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Metal Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

XMD paikallisiin valuuttoihin

Metal Dollar (XMD) -rahakkeen tokenomiikka

Metal Dollar (XMD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XMD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metal Dollar (XMD)”

Paljonko Metal Dollar (XMD) on arvoltaan tänään?
XMD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XMD-USD-parin nykyinen hinta?
XMD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metal Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XMD markkina-arvo on $ 837.88K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XMD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XMD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 836.56K USD.
Mikä oli XMD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XMD saavutti ATH-hinnaksi 1.086 USD.
Mikä oli XMD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XMD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.909529 USD.
Mikä on XMD-rahakkeen treidausvolyymi?
XMD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XMD tänä vuonna korkeammalle?
XMD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XMD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.