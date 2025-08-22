Metal Dollar – hinta (XMD)
-0.03%
+0.48%
-0.04%
-0.04%
Metal Dollar (XMD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana XMD on vaihdellut alimmillaan $ 0.992215 ja korkeimmillaan $ 1.007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XMD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.086, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.909529.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XMD on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Metal Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 837.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XMD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 836.56K ja sen kokonaistarjonta on 836560.774787. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 837.88K.
Tämän päivän aikana Metal Dollar – USD -hinta muuttui $ +0.004775.
Viimeisten 30 päivän aikana Metal Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0158824000.
Viimeisten 60 päivän aikana Metal Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034714000.
Viimeisten 90 päivän aikana Metal Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0066706528938599.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.004775
|+0.48%
|30 päivää
|$ +0.0158824000
|+1.59%
|60 päivää
|$ +0.0034714000
|+0.35%
|90 päivää
|$ +0.0066706528938599
|+0.67%
What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Metal Dollar (XMD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metal Dollar (XMD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metal Dollar-rahakkeelle.
Tarkista Metal Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!
Metal Dollar (XMD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XMD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.