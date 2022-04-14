Metal DAO (MTL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Metal DAO (MTL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Metal DAO (MTL) -rahakkeen tiedot

Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases.

Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs.

Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.metalpay.com/

Metal DAO (MTL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Metal DAO (MTL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 63.88M
$ 63.88M$ 63.88M
Kokonaistarjonta:
$ 86.15M
$ 86.15M$ 86.15M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 86.15M
$ 86.15M$ 86.15M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 63.88M
$ 63.88M$ 63.88M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 17.03
$ 17.03$ 17.03
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.117252
$ 0.117252$ 0.117252
Nykyinen hinta:
$ 0.741778
$ 0.741778$ 0.741778

Metal DAO (MTL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Metal DAO (MTL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MTL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MTL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MTL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MTL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MTL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MTL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MTL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.