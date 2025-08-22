Lisätietoja PEEL-rahakkeesta

Meta Apes PEEL-logo

Meta Apes PEEL – hinta (PEEL)

Ei listattu

1PEEL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00082142
$0.00082142$0.00082142
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Meta Apes PEEL (PEEL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:06:12 (UTC+8)

Meta Apes PEEL (PEEL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.236463
$ 0.236463$ 0.236463

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Meta Apes PEEL (PEEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PEEL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.236463, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEEL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Meta Apes PEEL (PEEL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 144.77K
$ 144.77K$ 144.77K

--
----

$ 167.28K
$ 167.28K$ 167.28K

176.25M
176.25M 176.25M

203,647,305.7093242
203,647,305.7093242 203,647,305.7093242

Meta Apes PEEL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 144.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 176.25M ja sen kokonaistarjonta on 203647305.7093242. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 167.28K.

Meta Apes PEEL (PEEL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Meta Apes PEEL – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Meta Apes PEEL – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Meta Apes PEEL – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Meta Apes PEEL – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-21.58%
60 päivää$ 0-33.69%
90 päivää$ 0--

Mikä on Meta Apes PEEL (PEEL)

Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.

Meta Apes PEEL (PEEL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Meta Apes PEEL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Meta Apes PEEL (PEEL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meta Apes PEEL (PEEL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meta Apes PEEL-rahakkeelle.

Tarkista Meta Apes PEEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

PEEL paikallisiin valuuttoihin

Meta Apes PEEL (PEEL) -rahakkeen tokenomiikka

Meta Apes PEEL (PEEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEEL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Meta Apes PEEL (PEEL)”

Paljonko Meta Apes PEEL (PEEL) on arvoltaan tänään?
PEEL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEEL-USD-parin nykyinen hinta?
PEEL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Meta Apes PEEL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEEL markkina-arvo on $ 144.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 176.25M USD.
Mikä oli PEEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEEL saavutti ATH-hinnaksi 0.236463 USD.
Mikä oli PEEL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEEL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PEEL-rahakkeen treidausvolyymi?
PEEL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PEEL tänä vuonna korkeammalle?
PEEL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEEL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:06:12 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.