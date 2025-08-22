Lisätietoja MERO-rahakkeesta

MERO Mercury Coin-logo

MERO Mercury Coin – hinta (MERO)

Ei listattu

1MERO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011282
$0.00011282$0.00011282
+1.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MERO Mercury Coin (MERO) -hintakaavio
MERO Mercury Coin (MERO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194801
$ 0.00194801$ 0.00194801

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.72%

-7.51%

-7.51%

MERO Mercury Coin (MERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MERO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00194801, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MERO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.72% 24 tunnin aikana ja -7.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MERO Mercury Coin (MERO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 112.82K
$ 112.82K$ 112.82K

--
----

$ 112.82K
$ 112.82K$ 112.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MERO Mercury Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 112.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.82K.

MERO Mercury Coin (MERO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MERO Mercury Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MERO Mercury Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MERO Mercury Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MERO Mercury Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.72%
30 päivää$ 0-7.75%
60 päivää$ 0+13.26%
90 päivää$ 0--

Mikä on MERO Mercury Coin (MERO)

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

MERO Mercury Coin (MERO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MERO Mercury Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MERO Mercury Coin (MERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MERO Mercury Coin (MERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MERO Mercury Coin-rahakkeelle.

Tarkista MERO Mercury Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

MERO paikallisiin valuuttoihin

MERO Mercury Coin (MERO) -rahakkeen tokenomiikka

MERO Mercury Coin (MERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MERO Mercury Coin (MERO)”

Paljonko MERO Mercury Coin (MERO) on arvoltaan tänään?
MERO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MERO-USD-parin nykyinen hinta?
MERO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MERO Mercury Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MERO markkina-arvo on $ 112.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MERO saavutti ATH-hinnaksi 0.00194801 USD.
Mikä oli MERO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MERO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MERO-rahakkeen treidausvolyymi?
MERO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MERO tänä vuonna korkeammalle?
MERO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MERO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.