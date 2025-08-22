Merkle Trade – hinta (MKL)
Merkle Trade (MKL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.063289. Viimeisen 24 tunnin aikana MKL on vaihdellut alimmillaan $ 0.06248 ja korkeimmillaan $ 0.063431 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MKL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.46655, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.056817.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MKL on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.51% 24 tunnin aikana ja -6.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Merkle Trade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MKL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.89M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.33M.
Tämän päivän aikana Merkle Trade – USD -hinta muuttui $ +0.00032285.
Viimeisten 30 päivän aikana Merkle Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0171031117.
Viimeisten 60 päivän aikana Merkle Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0114438220.
Viimeisten 90 päivän aikana Merkle Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.06016302880776722.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00032285
|+0.51%
|30 päivää
|$ -0.0171031117
|-27.02%
|60 päivää
|$ -0.0114438220
|-18.08%
|90 päivää
|$ -0.06016302880776722
|-48.73%
Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.
