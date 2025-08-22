Lisätietoja MKL-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Merkle Trade (MKL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:11:09 (UTC+8)

Merkle Trade (MKL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06248
$ 0.06248$ 0.06248
24 h:n matalin
$ 0.063431
$ 0.063431$ 0.063431
24 h:n korkein

$ 0.06248
$ 0.06248$ 0.06248

$ 0.063431
$ 0.063431$ 0.063431

$ 0.46655
$ 0.46655$ 0.46655

$ 0.056817
$ 0.056817$ 0.056817

+0.06%

+0.51%

-6.75%

-6.75%

Merkle Trade (MKL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.063289. Viimeisen 24 tunnin aikana MKL on vaihdellut alimmillaan $ 0.06248 ja korkeimmillaan $ 0.063431 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MKL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.46655, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.056817.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MKL on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.51% 24 tunnin aikana ja -6.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Merkle Trade (MKL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

--
----

$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M

32.89M
32.89M 32.89M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Merkle Trade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MKL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.89M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.33M.

Merkle Trade (MKL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Merkle Trade – USD -hinta muuttui $ +0.00032285.
Viimeisten 30 päivän aikana Merkle Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0171031117.
Viimeisten 60 päivän aikana Merkle Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.0114438220.
Viimeisten 90 päivän aikana Merkle Trade – USD -hinnan muutos oli $ -0.06016302880776722.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00032285+0.51%
30 päivää$ -0.0171031117-27.02%
60 päivää$ -0.0114438220-18.08%
90 päivää$ -0.06016302880776722-48.73%

Mikä on Merkle Trade (MKL)

Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Merkle Trade (MKL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Merkle Trade-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Merkle Trade (MKL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Merkle Trade (MKL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Merkle Trade-rahakkeelle.

Tarkista Merkle Trade-rahakkeen hintaennuste nyt!

MKL paikallisiin valuuttoihin

Merkle Trade (MKL) -rahakkeen tokenomiikka

Merkle Trade (MKL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MKL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Merkle Trade (MKL)”

Paljonko Merkle Trade (MKL) on arvoltaan tänään?
MKL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.063289 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MKL-USD-parin nykyinen hinta?
MKL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.063289. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Merkle Trade-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MKL markkina-arvo on $ 2.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MKL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MKL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.89M USD.
Mikä oli MKL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MKL saavutti ATH-hinnaksi 0.46655 USD.
Mikä oli MKL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MKL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.056817 USD.
Mikä on MKL-rahakkeen treidausvolyymi?
MKL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MKL tänä vuonna korkeammalle?
MKL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MKL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
