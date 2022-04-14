Merge (MERGE) -rahakkeen tokenomiikka
Merge (MERGE) -rahakkeen tiedot
Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies.
One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides.
On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.
Merge (MERGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Merge (MERGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Merge (MERGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Merge (MERGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MERGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MERGE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MERGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MERGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MERGE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MERGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MERGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.