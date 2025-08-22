Lisätietoja MERGE-rahakkeesta

MERGE-rahakkeen hintatiedot

MERGE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MERGE-rahakkeen tokenomiikka

MERGE-rahakkeen hintaennuste

Merge-logo

Merge – hinta (MERGE)

Ei listattu

1MERGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,00020795
$0,00020795$0,00020795
+%6,901D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Merge (MERGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:10:07 (UTC+8)

Merge (MERGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,091276
$ 0,091276$ 0,091276

$ 0
$ 0$ 0

+%0,02

+%7,00

-%98,08

-%98,08

Merge (MERGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MERGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MERGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,091276, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MERGE on muuttunut +%0,02 viimeisen tunnin aikana, +%7,00 24 tunnin aikana ja -%98,08 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Merge (MERGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18,79K
$ 18,79K$ 18,79K

--
----

$ 20,80K
$ 20,80K$ 20,80K

90,33M
90,33M 90,33M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Merge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18,79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MERGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90,33M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20,80K.

Merge (MERGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Merge – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Merge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Merge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Merge – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+%7,00
30 päivää$ 0-%2,88
60 päivää$ 0-%10,49
90 päivää$ 0--

Mikä on Merge (MERGE)

Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services.

Merge (MERGE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Merge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Merge (MERGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Merge (MERGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Merge-rahakkeelle.

Tarkista Merge-rahakkeen hintaennuste nyt!

MERGE paikallisiin valuuttoihin

Merge (MERGE) -rahakkeen tokenomiikka

Merge (MERGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MERGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.