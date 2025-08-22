Lisätietoja MEWC-rahakkeesta

MEWC-rahakkeen hintatiedot

MEWC-rahakkeen valkoinen paperi

MEWC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MEWC-rahakkeen tokenomiikka

MEWC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Meowcoin-logo

Meowcoin – hinta (MEWC)

Ei listattu

1MEWC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+9.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Meowcoin (MEWC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:47:45 (UTC+8)

Meowcoin (MEWC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00005412
$ 0.00005412$ 0.00005412
24 h:n matalin
$ 0.00006488
$ 0.00006488$ 0.00006488
24 h:n korkein

$ 0.00005412
$ 0.00005412$ 0.00005412

$ 0.00006488
$ 0.00006488$ 0.00006488

$ 0.00215431
$ 0.00215431$ 0.00215431

$ 0.00002019
$ 0.00002019$ 0.00002019

+7.58%

+10.07%

+3.74%

+3.74%

Meowcoin (MEWC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006068. Viimeisen 24 tunnin aikana MEWC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005412 ja korkeimmillaan $ 0.00006488 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEWC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00215431, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002019.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEWC on muuttunut +7.58% viimeisen tunnin aikana, +10.07% 24 tunnin aikana ja +3.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Meowcoin (MEWC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 469.78K
$ 469.78K$ 469.78K

--
----

$ 469.78K
$ 469.78K$ 469.78K

7.74B
7.74B 7.74B

7,742,105,932.232954
7,742,105,932.232954 7,742,105,932.232954

Meowcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 469.78K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MEWC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.74B ja sen kokonaistarjonta on 7742105932.232954. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 469.78K.

Meowcoin (MEWC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Meowcoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Meowcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000082034.
Viimeisten 60 päivän aikana Meowcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000022334.
Viimeisten 90 päivän aikana Meowcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.00002627812818637325.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+10.07%
30 päivää$ -0.0000082034-13.51%
60 päivää$ +0.0000022334+3.68%
90 päivää$ -0.00002627812818637325-30.21%

Mikä on Meowcoin (MEWC)

Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Meowcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Meowcoin (MEWC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meowcoin (MEWC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meowcoin-rahakkeelle.

Tarkista Meowcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

MEWC paikallisiin valuuttoihin

Meowcoin (MEWC) -rahakkeen tokenomiikka

Meowcoin (MEWC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEWC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Meowcoin (MEWC)”

Paljonko Meowcoin (MEWC) on arvoltaan tänään?
MEWC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00006068 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEWC-USD-parin nykyinen hinta?
MEWC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00006068. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Meowcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEWC markkina-arvo on $ 469.78K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEWC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEWC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.74B USD.
Mikä oli MEWC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEWC saavutti ATH-hinnaksi 0.00215431 USD.
Mikä oli MEWC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEWC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002019 USD.
Mikä on MEWC-rahakkeen treidausvolyymi?
MEWC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MEWC tänä vuonna korkeammalle?
MEWC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEWC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:47:45 (UTC+8)

Meowcoin (MEWC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.