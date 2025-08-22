Lisätietoja MENG-rahakkeesta

Meng Chong-logo

Meng Chong – hinta (MENG)

Ei listattu

1MENG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Meng Chong (MENG) -hintakaavio
Meng Chong (MENG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.82%

-13.52%

-13.52%

Meng Chong (MENG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MENG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MENG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MENG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja -13.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Meng Chong (MENG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.50K
$ 20.50K$ 20.50K

--
----

$ 20.50K
$ 20.50K$ 20.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Meng Chong-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.50K.

Meng Chong (MENG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Meng Chong – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Meng Chong – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Meng Chong – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Meng Chong – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.82%
30 päivää$ 0-16.63%
60 päivää$ 0+4.81%
90 päivää$ 0--

Mikä on Meng Chong (MENG)

Memecoin for the most viral bunny on TikTok. Say hello to the fluffiest star of the crypto world: $MENG, the bunny that stole hearts on TikTok and beyond! With a tongue that could disarm even the grumpiest crypto bears, $MENG is more than a coin. It’s a movement of joy, cuteness, and community. Why settle for ordinary when you can hop into a world powered by pure adorableness? $MENG is here to remind us all that even in the fast-paced world of crypto, there’s always time to stop, smile, and share a laugh. Join the $MENG family today and be part of the most charming critter haven on Solana. Together, let’s make the fluffiest coin go to the moon… one hop at a time! When $MENG hops, we all hop.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Meng Chong (MENG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Meng Chong-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Meng Chong (MENG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meng Chong (MENG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meng Chong-rahakkeelle.

Tarkista Meng Chong-rahakkeen hintaennuste nyt!

MENG paikallisiin valuuttoihin

Meng Chong (MENG) -rahakkeen tokenomiikka

Meng Chong (MENG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MENG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Meng Chong (MENG)”

Paljonko Meng Chong (MENG) on arvoltaan tänään?
MENG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MENG-USD-parin nykyinen hinta?
MENG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Meng Chong-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MENG markkina-arvo on $ 20.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MENG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MENG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MENG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MENG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MENG-rahakkeen treidausvolyymi?
MENG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MENG tänä vuonna korkeammalle?
MENG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MENG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.