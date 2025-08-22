Lisätietoja MENDI-rahakkeesta

Mendi Finance – hinta (MENDI)

Ei listattu

1MENDI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02096158
$0.02096158$0.02096158
-0.20%1D
Reaaliaikainen Mendi Finance (MENDI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:47:38 (UTC+8)

Mendi Finance (MENDI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02077835
$ 0.02077835$ 0.02077835
24 h:n matalin
$ 0.02108865
$ 0.02108865$ 0.02108865
24 h:n korkein

$ 0.02077835
$ 0.02077835$ 0.02077835

$ 0.02108865
$ 0.02108865$ 0.02108865

$ 0.703258
$ 0.703258$ 0.703258

$ 0.00588481
$ 0.00588481$ 0.00588481

+0.32%

-0.24%

+14.16%

+14.16%

Mendi Finance (MENDI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02096158. Viimeisen 24 tunnin aikana MENDI on vaihdellut alimmillaan $ 0.02077835 ja korkeimmillaan $ 0.02108865 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MENDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.703258, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00588481.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MENDI on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja +14.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mendi Finance (MENDI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 666.74K
$ 666.74K$ 666.74K

--
----

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

31.81M
31.81M 31.81M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Mendi Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 666.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MENDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.81M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.10M.

Mendi Finance (MENDI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mendi Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mendi Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0049516953.
Viimeisten 60 päivän aikana Mendi Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0178322844.
Viimeisten 90 päivän aikana Mendi Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.00218620919971578.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.24%
30 päivää$ +0.0049516953+23.62%
60 päivää$ +0.0178322844+85.07%
90 päivää$ +0.00218620919971578+11.64%

Mikä on Mendi Finance (MENDI)

Mendi Finance (MENDI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Mendi Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mendi Finance (MENDI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mendi Finance (MENDI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mendi Finance-rahakkeelle.

Tarkista Mendi Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

MENDI paikallisiin valuuttoihin

Mendi Finance (MENDI) -rahakkeen tokenomiikka

Mendi Finance (MENDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MENDI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mendi Finance (MENDI)”

Paljonko Mendi Finance (MENDI) on arvoltaan tänään?
MENDI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02096158 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MENDI-USD-parin nykyinen hinta?
MENDI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02096158. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mendi Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MENDI markkina-arvo on $ 666.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MENDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MENDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.81M USD.
Mikä oli MENDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MENDI saavutti ATH-hinnaksi 0.703258 USD.
Mikä oli MENDI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MENDI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00588481 USD.
Mikä on MENDI-rahakkeen treidausvolyymi?
MENDI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MENDI tänä vuonna korkeammalle?
MENDI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MENDI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Mendi Finance (MENDI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

