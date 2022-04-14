MemeGames AI (MGAMES) -rahakkeen tokenomiikka

MemeGames AI (MGAMES) -rahakkeen tiedot

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

Virallinen verkkosivusto:
https://memegames.ai/onboarding

MemeGames AI (MGAMES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MemeGames AI (MGAMES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00726063
$ 0.00726063$ 0.00726063
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00106447
$ 0.00106447$ 0.00106447
Nykyinen hinta:
$ 0.0011068
$ 0.0011068$ 0.0011068

MemeGames AI (MGAMES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MemeGames AI (MGAMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MGAMES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MGAMES-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MGAMES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MGAMES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MGAMES-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MGAMES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MGAMES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.