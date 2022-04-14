MemeCoinGirl (MIKO) -rahakkeen tokenomiikka
MemeCoinGirl ($MIKO) is a meme coin project that aims to be fully decentralized. Created by an individual, not a foundation, all tokens were added to the liquidity pool upon creation, and then burned, with ownership renounced. This ensures that the project operates in a truly decentralized manner, without any central authority or control. MemeCoinGirl's purpose is to foster a community-driven culture around meme coins, promoting a decentralized environment where all participants grow together. The total supply of $MIKO tokens is 100 billion, with no reserved tokens for foundations or team members, emphasizing a community-first approach.
MemeCoinGirl (MIKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu MemeCoinGirl (MIKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
MemeCoinGirl (MIKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MemeCoinGirl (MIKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MIKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MIKO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MIKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MIKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
