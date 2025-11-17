Reaaliaikainen Memecoin Supercycle-hinta on tänään 0 USD. SUPR-rahakkeiden markkina-arvo on 8,655.26 USD. Seuraa reaaliaikaisia SUPR/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Memecoin Supercycle-hinta on tänään 0 USD. SUPR-rahakkeiden markkina-arvo on 8,655.26 USD. Seuraa reaaliaikaisia SUPR/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!
Reaaliaikainen Memecoin Supercycle (SUPR) -hinta on tänään --, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen SUPR-USD-muuntokurssi on -- per SUPR.
Memecoin Supercycle on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 8,655.26, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 999.54M SUPR. Viimeisen 24 tunnin aikana SUPR-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.00449673, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, SUPR liikkui -- viimeisen tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.
Memecoin Supercycle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.54M ja sen kokonaistarjonta on 999541866.5685116. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.66K.
Tämän päivän aikana Memecoin Supercycle – USD -hinta muuttui $ 0. Viimeisten 30 päivän aikana Memecoin Supercycle – USD -hinnan muutos oli $ 0. Viimeisten 60 päivän aikana Memecoin Supercycle – USD -hinnan muutos oli $ 0. Viimeisten 90 päivän aikana Memecoin Supercycle – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
--
30 päivää
$ 0
-18.90%
60 päivää
$ 0
-24.27%
90 päivää
$ 0
--
Memecoin Supercycle-hintaennuste
Memecoin Supercycle (SUPR) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SUPR-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Memecoin Supercycle (SUPR) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)
Vuonna 2040 Memecoin Supercycle-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
MEXC-työkalut Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä. Haluatko tietää, mihin hintaan Memecoin Supercycle nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on SUPR-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Memecoin Supercycle Hintaennuste.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Memecoin Supercycle”
Paljonko yksi Memecoin Supercycle on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Memecoin Supercycle-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Memecoin Supercycle-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Paljonko Memecoin Supercycle on arvoltaan tänään?
Memecoin Supercycle-rahakkeiden hinta on tänään --. Tarkista hintahistoriaosiomme nähdäksesi historian tänään sekä 30, 60 ja 90 päivän päästä.
Onko Memecoin Supercycle edelleen hyvä sijoitus?
Memecoin Supercycle on edelleen aktiivisesti treidattava kryptovaluutta, jolla on jatkuvaa markkinaosallistumista ja jonka ekosysteemin kehitystä jatketaan. Kryptoihin, kuten SUPR-rahakkeisiin, sijoittaminen on kuitenkin luonnostaan epävakaata, ja sen tulisi olla linjassa henkilökohtaisen riskinsietokykysi kanssa. Tee aina riippumatonta tutkimusta (DYOR) ja ota huomioon markkinaolosuhteet ennen taloudellisten päätösten tekemistä ja sijoittamista.
Mikä on Memecoin Supercycle-rahakkeiden päivittäinen treidausvolyymi?
Memecoin Supercycle-rahakkeita treidattiin -- edestä MEXCissä viimeisen 24 tunnin aikana.
Mikä on Memecoin Supercycle-rahakkeiden nykyinen hinta?
SUPR-rahakkeiden live-hinta päivitetään reaaliajassa tärkeimpien pörssien (kuten MEXCin) maailmanlaajuisen treidausaktiivisuuden perusteella. Markkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti likviditeetin, treidausvolyymin ja yleisen mielialan muutosten vuoksi. Jos haluat nähdä uusimman Memecoin Supercycle-hinnan haluamassasi valuutassa, saat lisätietoja vierailemalla täällä: SUPR-hinta.
Mikä vaikuttaa Memecoin Supercycle-rahakkeiden hintaan?
SUPR-hintaan vaikuttavat useat keskeiset tekijät, kuten markkinoiden yleinen mieliala, treidausvolyymi, tekniikan kehitys ja käyttäjien käyttöönottotrendit. Laajemmat makrotaloudelliset olosuhteet, kuten korkojen muutokset, likviditeettisyklit ja sääntelysignaalit, ovat myös tärkeässä roolissa hintakehityksessä.
Pysyäksesi ajan tasalla reaaliaikaisista markkinamuutoksista ja projektipäivityksistä, vieraile MEXC Newsissa lukemassa uusimmat analyysit ja kryptovaluuttanäkemykset.
Minkä rahakkeen treidausvolyymi on suurin MEXCissä?
Alla on MEXCin tällä hetkellä eniten treidatut rahakkeet 24 tunnin treidausvolyymin mukaan. Hinnat ja kehitys päivittyvät jatkuvasti reaaliaikaisten markkinatietojen perusteella.
Kuumin rahake
Hinta
Muutos
BTC
94,151.01
-0.46%
ETH
3,121.96
+0.54%
SOL
137.5
+0.02%
UCN
1,544.61
+0.12%
USDC
1.0007
+0.01%
Miten teen SUPR-rahakkeiden stop loss- tai take profit -toimeksiannon MEXCissä?
MEXC tukee stop loss- ja take profit -toimeksiantoja, jotta voit hallita riskejä automaattisesti.
1. Siirry Spot- tai futuuritreidausosioon ja valitse SUPR/USDT-pari.
2. Valitse toimeksiantotyyppivalikosta ”Stop limit” tai ”Kynnystoimeksianto”.
3. Aseta kynnyshintasi (taso, jolla toimeksianto aktivoituu) ja toteutushinta (hinta, jolla se täytetään).
4. Vahvista toimeksiannon tiedot ja lähetä se.
Stop loss -toimeksiantosi aktivoituu, jos Memecoin Supercycle-rahakkeiden hinta liikkuu positiotasi vastaan, kun taas take profit -toimeksianto toteutuu automaattisesti, kun se saavuttaa tavoitellun voittotason.
Vieraile MEXC Spot -treidausoppaassa saadaksesi yksityiskohtaisia esimerkkejä ja opetusohjelmia.
Nouseeko Memecoin Supercycle-rahakkeiden hinta tänä vuonna?
Memecoin Supercycle-hinta saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektin kehityksestä riippuen. Katso Memecoin Supercycle (SUPR) -rahakkeiden hintaennuste saadaksesi tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 22:29:47 (UTC+8)
Memecoin Supercycle (SUPR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä
Aika (UTC+8)
Tyyppi
Tiedot
11-17 03:26:00
Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30
Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59
Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58
Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25
Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27
Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16
Tutustu tarkemmin Memecoin Supercycle-rahakkeisiin
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.