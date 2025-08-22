Lisätietoja MWOR-rahakkeesta

Meme World Order-logo

Meme World Order – hinta (MWOR)

Ei listattu

1MWOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Meme World Order (MWOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:05:59 (UTC+8)

Meme World Order (MWOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+1.32%

-30.25%

-30.25%

Meme World Order (MWOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MWOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MWOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MWOR on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, +1.32% 24 tunnin aikana ja -30.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Meme World Order (MWOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 40.68K
$ 40.68K$ 40.68K

--
----

$ 40.68K
$ 40.68K$ 40.68K

894.37M
894.37M 894.37M

894,370,162.124568
894,370,162.124568 894,370,162.124568

Meme World Order-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MWOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 894.37M ja sen kokonaistarjonta on 894370162.124568. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.68K.

Meme World Order (MWOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Meme World Order – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Meme World Order – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Meme World Order – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Meme World Order – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.32%
30 päivää$ 0-69.99%
60 päivää$ 0-78.65%
90 päivää$ 0--

Mikä on Meme World Order (MWOR)

memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated

Meme World Order (MWOR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Meme World Order-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Meme World Order (MWOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meme World Order (MWOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meme World Order-rahakkeelle.

Tarkista Meme World Order-rahakkeen hintaennuste nyt!

MWOR paikallisiin valuuttoihin

Meme World Order (MWOR) -rahakkeen tokenomiikka

Meme World Order (MWOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MWOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Meme World Order (MWOR)”

Paljonko Meme World Order (MWOR) on arvoltaan tänään?
MWOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MWOR-USD-parin nykyinen hinta?
MWOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Meme World Order-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MWOR markkina-arvo on $ 40.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MWOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MWOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 894.37M USD.
Mikä oli MWOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MWOR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MWOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MWOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MWOR-rahakkeen treidausvolyymi?
MWOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MWOR tänä vuonna korkeammalle?
MWOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MWOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.