Meeds DAO-logo

Meeds DAO – hinta (MEED)

Ei listattu

1MEED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.620132
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Meeds DAO (MEED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:58:03 (UTC+8)

Meeds DAO (MEED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.610669
24 h:n matalin
$ 0.627906
24 h:n korkein

$ 0.610669
$ 0.627906
$ 1.56
$ 0.03155037
-0.37%

-0.19%

-5.53%

-5.53%

Meeds DAO (MEED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.620513. Viimeisen 24 tunnin aikana MEED on vaihdellut alimmillaan $ 0.610669 ja korkeimmillaan $ 0.627906 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.56, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03155037.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEED on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -0.19% 24 tunnin aikana ja -5.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Meeds DAO (MEED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.69M
--
$ 14.12M
20.45M
22,751,625.14166667
Meeds DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MEED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.45M ja sen kokonaistarjonta on 22751625.14166667. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.12M.

Meeds DAO (MEED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Meeds DAO – USD -hinta muuttui $ -0.0012207215747872.
Viimeisten 30 päivän aikana Meeds DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0176011615.
Viimeisten 60 päivän aikana Meeds DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.4417570421.
Viimeisten 90 päivän aikana Meeds DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.19224521346496006.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0012207215747872-0.19%
30 päivää$ +0.0176011615+2.84%
60 päivää$ +0.4417570421+71.19%
90 päivää$ +0.19224521346496006+44.89%

Mikä on Meeds DAO (MEED)

Promote employee recognition & happiness at work.

Meeds DAO (MEED) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Meeds DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Meeds DAO (MEED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meeds DAO (MEED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meeds DAO-rahakkeelle.

Tarkista Meeds DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

MEED paikallisiin valuuttoihin

Meeds DAO (MEED) -rahakkeen tokenomiikka

Meeds DAO (MEED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Meeds DAO (MEED)”

Paljonko Meeds DAO (MEED) on arvoltaan tänään?
MEED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.620513 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEED-USD-parin nykyinen hinta?
MEED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.620513. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Meeds DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEED markkina-arvo on $ 12.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.45M USD.
Mikä oli MEED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEED saavutti ATH-hinnaksi 1.56 USD.
Mikä oli MEED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEED-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03155037 USD.
Mikä on MEED-rahakkeen treidausvolyymi?
MEED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MEED tänä vuonna korkeammalle?
MEED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.