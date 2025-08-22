Lisätietoja MED-rahakkeesta

Medibloc – hinta (MED)

1MED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00539019
$0.00539019
-2.00%1D
Reaaliaikainen Medibloc (MED) -hintakaavio
2025-08-22 11:57:56 (UTC+8)

Medibloc (MED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.02%

-2.15%

-6.56%

-6.56%

Medibloc (MED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0053871. Viimeisen 24 tunnin aikana MED on vaihdellut alimmillaan $ 0.00534504 ja korkeimmillaan $ 0.0055057 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.351852, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00161437.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MED on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -2.15% 24 tunnin aikana ja -6.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Medibloc (MED) -rahakkeen markkinatiedot

Medibloc-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.08B ja sen kokonaistarjonta on 10870532647.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.54M.

Medibloc (MED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Medibloc – USD -hinta muuttui $ -0.000118556913064551.
Viimeisten 30 päivän aikana Medibloc – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010230948.
Viimeisten 60 päivän aikana Medibloc – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000184373.
Viimeisten 90 päivän aikana Medibloc – USD -hinnan muutos oli $ -0.00188331222163994.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000118556913064551-2.15%
30 päivää$ -0.0010230948-18.99%
60 päivää$ -0.0000184373-0.34%
90 päivää$ -0.00188331222163994-25.90%

Mikä on Medibloc (MED)

MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Medibloc-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Medibloc (MED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Medibloc (MED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Medibloc-rahakkeelle.

Tarkista Medibloc-rahakkeen hintaennuste nyt!

MED paikallisiin valuuttoihin

Medibloc (MED) -rahakkeen tokenomiikka

Medibloc (MED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Medibloc (MED)”

Paljonko Medibloc (MED) on arvoltaan tänään?
MED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0053871 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MED-USD-parin nykyinen hinta?
MED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0053871. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Medibloc-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MED markkina-arvo on $ 54.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.08B USD.
Mikä oli MED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MED saavutti ATH-hinnaksi 0.351852 USD.
Mikä oli MED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MED-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00161437 USD.
Mikä on MED-rahakkeen treidausvolyymi?
MED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MED tänä vuonna korkeammalle?
MED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 11:57:56 (UTC+8)

Medibloc (MED) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.