Meana Raptor (MRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00131239. Viimeisen 24 tunnin aikana MRT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01885595, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MRT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Meana Raptor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.31M.
Tämän päivän aikana Meana Raptor – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Meana Raptor – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004388923.
Viimeisten 60 päivän aikana Meana Raptor – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011702043.
Viimeisten 90 päivän aikana Meana Raptor – USD -hinnan muutos oli $ -0.016286940728652926.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0004388923
|+33.44%
|60 päivää
|$ -0.0011702043
|-89.16%
|90 päivää
|$ -0.016286940728652926
|-92.54%
Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor.
Kuinka paljon Meana Raptor (MRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Meana Raptor (MRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Meana Raptor-rahakkeelle.
Tarkista Meana Raptor-rahakkeen hintaennuste nyt!
Meana Raptor (MRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
