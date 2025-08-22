Lisätietoja MEAN-rahakkeesta

MEAN-rahakkeen hintatiedot

MEAN-rahakkeen valkoinen paperi

MEAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MEAN-rahakkeen tokenomiikka

MEAN-rahakkeen hintaennuste

Mean DAO-logo

Mean DAO – hinta (MEAN)

Ei listattu

1MEAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014586
$0.00014586$0.00014586
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Mean DAO (MEAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:18:26 (UTC+8)

Mean DAO (MEAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.69
$ 3.69$ 3.69

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+0.01%

-1.42%

-1.42%

Mean DAO (MEAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MEAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.69, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEAN on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -1.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mean DAO (MEAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.60K
$ 28.60K$ 28.60K

--
----

$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K

195.82M
195.82M 195.82M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

Mean DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MEAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 195.82M ja sen kokonaistarjonta on 210000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.68K.

Mean DAO (MEAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mean DAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mean DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Mean DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Mean DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.01%
30 päivää$ 0-13.60%
60 päivää$ 0-4.58%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mean DAO (MEAN)

MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mean DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mean DAO (MEAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mean DAO (MEAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mean DAO-rahakkeelle.

Tarkista Mean DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

MEAN paikallisiin valuuttoihin

Mean DAO (MEAN) -rahakkeen tokenomiikka

Mean DAO (MEAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mean DAO (MEAN)”

Paljonko Mean DAO (MEAN) on arvoltaan tänään?
MEAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEAN-USD-parin nykyinen hinta?
MEAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mean DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEAN markkina-arvo on $ 28.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 195.82M USD.
Mikä oli MEAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEAN saavutti ATH-hinnaksi 3.69 USD.
Mikä oli MEAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MEAN-rahakkeen treidausvolyymi?
MEAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MEAN tänä vuonna korkeammalle?
MEAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Mean DAO (MEAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

