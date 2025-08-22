Lisätietoja MEAI-rahakkeesta

MeAI-logo

MeAI – hinta (MEAI)

Ei listattu

1MEAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MeAI (MEAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:18:18 (UTC+8)

MeAI (MEAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

0.00%

+0.48%

-5.98%

-5.98%

MeAI (MEAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00010474. Viimeisen 24 tunnin aikana MEAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00010421 ja korkeimmillaan $ 0.00010475 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01372413, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00008653.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja -5.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MeAI (MEAI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

MeAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 238.27M ja sen kokonaistarjonta on 950503714.1692463. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 99.56K.

MeAI (MEAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MeAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MeAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000041388.
Viimeisten 60 päivän aikana MeAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000412597.
Viimeisten 90 päivän aikana MeAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004847223677765499.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.48%
30 päivää$ -0.0000041388-3.95%
60 päivää$ -0.0000412597-39.39%
90 päivää$ -0.0004847223677765499-82.23%

Mikä on MeAI (MEAI)

MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.

MeAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MeAI (MEAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MeAI (MEAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MeAI-rahakkeelle.

Tarkista MeAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MEAI paikallisiin valuuttoihin

MeAI (MEAI) -rahakkeen tokenomiikka

MeAI (MEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MeAI (MEAI)”

Paljonko MeAI (MEAI) on arvoltaan tänään?
MEAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00010474 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEAI-USD-parin nykyinen hinta?
MEAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00010474. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MeAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEAI markkina-arvo on $ 24.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 238.27M USD.
Mikä oli MEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEAI saavutti ATH-hinnaksi 0.01372413 USD.
Mikä oli MEAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00008653 USD.
Mikä on MEAI-rahakkeen treidausvolyymi?
MEAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MEAI tänä vuonna korkeammalle?
MEAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
