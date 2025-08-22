MeAI – hinta (MEAI)
MeAI (MEAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00010474. Viimeisen 24 tunnin aikana MEAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00010421 ja korkeimmillaan $ 0.00010475 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01372413, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00008653.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MEAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja -5.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MeAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MEAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 238.27M ja sen kokonaistarjonta on 950503714.1692463. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 99.56K.
Tämän päivän aikana MeAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MeAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000041388.
Viimeisten 60 päivän aikana MeAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000412597.
Viimeisten 90 päivän aikana MeAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004847223677765499.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.48%
|30 päivää
|$ -0.0000041388
|-3.95%
|60 päivää
|$ -0.0000412597
|-39.39%
|90 päivää
|$ -0.0004847223677765499
|-82.23%
MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.