Lisätietoja MCHC-rahakkeesta

MCHC-rahakkeen hintatiedot

MCHC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MCHC-rahakkeen tokenomiikka

MCHC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MCH Coin-logo

MCH Coin – hinta (MCHC)

Ei listattu

1MCHC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0283952
$0.0283952$0.0283952
-2.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MCH Coin (MCHC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:26:22 (UTC+8)

MCH Coin (MCHC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02782196
$ 0.02782196$ 0.02782196
24 h:n matalin
$ 0.02937448
$ 0.02937448$ 0.02937448
24 h:n korkein

$ 0.02782196
$ 0.02782196$ 0.02782196

$ 0.02937448
$ 0.02937448$ 0.02937448

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.02249158
$ 0.02249158$ 0.02249158

+0.81%

-2.87%

-10.32%

-10.32%

MCH Coin (MCHC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0283952. Viimeisen 24 tunnin aikana MCHC on vaihdellut alimmillaan $ 0.02782196 ja korkeimmillaan $ 0.02937448 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MCHC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.74, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02249158.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MCHC on muuttunut +0.81% viimeisen tunnin aikana, -2.87% 24 tunnin aikana ja -10.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MCH Coin (MCHC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

36.72M
36.72M 36.72M

37,752,534.0
37,752,534.0 37,752,534.0

MCH Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MCHC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.72M ja sen kokonaistarjonta on 37752534.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.07M.

MCH Coin (MCHC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MCH Coin – USD -hinta muuttui $ -0.00084001163284429.
Viimeisten 30 päivän aikana MCH Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006368787.
Viimeisten 60 päivän aikana MCH Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0063407447.
Viimeisten 90 päivän aikana MCH Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.00445880415254265.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00084001163284429-2.87%
30 päivää$ -0.0006368787-2.24%
60 päivää$ +0.0063407447+22.33%
90 päivää$ -0.00445880415254265-13.57%

Mikä on MCH Coin (MCHC)

MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MCH Coin (MCHC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MCH Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MCH Coin (MCHC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MCH Coin (MCHC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MCH Coin-rahakkeelle.

Tarkista MCH Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

MCHC paikallisiin valuuttoihin

MCH Coin (MCHC) -rahakkeen tokenomiikka

MCH Coin (MCHC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MCHC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MCH Coin (MCHC)”

Paljonko MCH Coin (MCHC) on arvoltaan tänään?
MCHC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0283952 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MCHC-USD-parin nykyinen hinta?
MCHC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0283952. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MCH Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MCHC markkina-arvo on $ 1.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MCHC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MCHC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.72M USD.
Mikä oli MCHC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MCHC saavutti ATH-hinnaksi 2.74 USD.
Mikä oli MCHC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MCHC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02249158 USD.
Mikä on MCHC-rahakkeen treidausvolyymi?
MCHC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MCHC tänä vuonna korkeammalle?
MCHC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MCHC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:26:22 (UTC+8)

MCH Coin (MCHC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.