Maza (MZC) -rahakkeen tokenomiikka
Maza (MZC) -rahakkeen tiedot
Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s.
Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty.
Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.
Maza (MZC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Maza (MZC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Maza (MZC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Maza (MZC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MZC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MZC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
