Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Maza (MZC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00114519. Viimeisen 24 tunnin aikana MZC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112957 ja korkeimmillaan $ 0.00141289 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MZC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0834, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MZC on muuttunut +0.54% viimeisen tunnin aikana, -17.63% 24 tunnin aikana ja -19.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Maza-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MZC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.36B ja sen kokonaistarjonta on 2419200000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.77M.

Maza (MZC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Maza – USD -hinta muuttui $ -0.000245265616749715.
Viimeisten 30 päivän aikana Maza – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016553377.
Viimeisten 60 päivän aikana Maza – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035220113.
Viimeisten 90 päivän aikana Maza – USD -hinnan muutos oli $ 0.

Mikä on Maza (MZC)

Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Maza-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Maza (MZC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Maza (MZC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Maza-rahakkeelle.

Tarkista Maza-rahakkeen hintaennuste nyt!

Maza (MZC) -rahakkeen tokenomiikka

Maza (MZC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MZC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Maza (MZC)”

Paljonko Maza (MZC) on arvoltaan tänään?
MZC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00114519 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MZC-USD-parin nykyinen hinta?
MZC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00114519. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Maza-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MZC markkina-arvo on $ 2.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MZC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MZC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.36B USD.
Mikä oli MZC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MZC saavutti ATH-hinnaksi 0.0834 USD.
Mikä oli MZC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MZC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MZC-rahakkeen treidausvolyymi?
MZC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MZC tänä vuonna korkeammalle?
MZC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MZC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
