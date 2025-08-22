Lisätietoja MVRK-rahakkeesta

MVRK-rahakkeen hintatiedot

MVRK-rahakkeen valkoinen paperi

MVRK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MVRK-rahakkeen tokenomiikka

MVRK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Mavryk Network-logo

Mavryk Network – hinta (MVRK)

Ei listattu

1MVRK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.115614
$0.115614$0.115614
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Mavryk Network (MVRK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:57:21 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.119246
$ 0.119246$ 0.119246

$ 0.100977
$ 0.100977$ 0.100977

--

--

0.00%

0.00%

Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.115614. Viimeisen 24 tunnin aikana MVRK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MVRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.119246, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.100977.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MVRK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 34.68M
$ 34.68M$ 34.68M

--
----

$ 34.68M
$ 34.68M$ 34.68M

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Mavryk Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MVRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 300.00M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.68M.

Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mavryk Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mavryk Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana Mavryk Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 90 päivän aikana Mavryk Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ 0.00000000000.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mavryk Network (MVRK) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Mavryk Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mavryk Network (MVRK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mavryk Network (MVRK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mavryk Network-rahakkeelle.

Tarkista Mavryk Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

MVRK paikallisiin valuuttoihin

Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen tokenomiikka

Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MVRK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mavryk Network (MVRK)”

Paljonko Mavryk Network (MVRK) on arvoltaan tänään?
MVRK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.115614 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MVRK-USD-parin nykyinen hinta?
MVRK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.115614. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mavryk Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MVRK markkina-arvo on $ 34.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MVRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MVRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 300.00M USD.
Mikä oli MVRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MVRK saavutti ATH-hinnaksi 0.119246 USD.
Mikä oli MVRK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MVRK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.100977 USD.
Mikä on MVRK-rahakkeen treidausvolyymi?
MVRK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MVRK tänä vuonna korkeammalle?
MVRK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MVRK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:57:21 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.