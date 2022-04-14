Matt Furie (MATT) -rahakkeen tokenomiikka
Matt Furie (MATT) -rahakkeen tiedot
$MATT is a unique digital token portrayed by his HEDZ artwork. It's created to honor the exceptional talent of Matt Furie, with unique contract 0x790814.
Matt Furie (born August 14, 1979) is the creator of the Boy's Club comic series, which includes many popular internet memes like Pepe, Brett, Andy, and Landwolf.
Matt Furie’s combination of artistic brilliance, cultural impact, resilience, and genuine approach to his work and fans makes him an extraordinary figure in the world of art and internet culture.
LP Burned + Contract renounced + Taxes 0/0
Matt Furie (MATT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Matt Furie (MATT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Matt Furie (MATT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Matt Furie (MATT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MATT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MATT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MATT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MATT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MATT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MATT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MATT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.