Matrixdock Gold-logo

Matrixdock Gold – hinta (XAUM)

Ei listattu

1XAUM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3,349.57
$3,349.57$3,349.57
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Matrixdock Gold (XAUM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:57:15 (UTC+8)

Matrixdock Gold (XAUM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3,347.7
$ 3,347.7$ 3,347.7
24 h:n matalin
$ 3,362.67
$ 3,362.67$ 3,362.67
24 h:n korkein

$ 3,347.7
$ 3,347.7$ 3,347.7

$ 3,362.67
$ 3,362.67$ 3,362.67

$ 3,530.35
$ 3,530.35$ 3,530.35

$ 2,563.55
$ 2,563.55$ 2,563.55

+0.02%

-0.22%

-0.23%

-0.23%

Matrixdock Gold (XAUM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3,349.73. Viimeisen 24 tunnin aikana XAUM on vaihdellut alimmillaan $ 3,347.7 ja korkeimmillaan $ 3,362.67 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XAUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3,530.35, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2,563.55.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XAUM on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Matrixdock Gold (XAUM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.29M
$ 42.29M$ 42.29M

--
----

$ 42.29M
$ 42.29M$ 42.29M

12.62K
12.62K 12.62K

12,623.02236794744
12,623.02236794744 12,623.02236794744

Matrixdock Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XAUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.62K ja sen kokonaistarjonta on 12623.02236794744. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 42.29M.

Matrixdock Gold (XAUM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Matrixdock Gold – USD -hinta muuttui $ -7.619039556768.
Viimeisten 30 päivän aikana Matrixdock Gold – USD -hinnan muutos oli $ -88.8552729530.
Viimeisten 60 päivän aikana Matrixdock Gold – USD -hinnan muutos oli $ -26.4173106720.
Viimeisten 90 päivän aikana Matrixdock Gold – USD -hinnan muutos oli $ +0.3671911343094.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -7.619039556768-0.22%
30 päivää$ -88.8552729530-2.65%
60 päivää$ -26.4173106720-0.78%
90 päivää$ +0.3671911343094+0.01%

Mikä on Matrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Matrixdock Gold (XAUM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Matrixdock Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Matrixdock Gold (XAUM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Matrixdock Gold (XAUM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Matrixdock Gold-rahakkeelle.

Tarkista Matrixdock Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

XAUM paikallisiin valuuttoihin

Matrixdock Gold (XAUM) -rahakkeen tokenomiikka

Matrixdock Gold (XAUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XAUM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Matrixdock Gold (XAUM)”

Paljonko Matrixdock Gold (XAUM) on arvoltaan tänään?
XAUM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3,349.73 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XAUM-USD-parin nykyinen hinta?
XAUM -USD-parin nykyinen hinta on $ 3,349.73. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Matrixdock Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XAUM markkina-arvo on $ 42.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XAUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XAUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.62K USD.
Mikä oli XAUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XAUM saavutti ATH-hinnaksi 3,530.35 USD.
Mikä oli XAUM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XAUM-rahakkeen ATL-hinta oli 2,563.55 USD.
Mikä on XAUM-rahakkeen treidausvolyymi?
XAUM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XAUM tänä vuonna korkeammalle?
XAUM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XAUM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Matrixdock Gold (XAUM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

