1MATRIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00116034
$0.00116034$0.00116034
+4.00%1D
USD
Reaaliaikainen Matrix Labs (MATRIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:09:18 (UTC+8)

Matrix Labs (MATRIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00110366
$ 0.00110366$ 0.00110366
24 h:n matalin
$ 0.00114079
$ 0.00114079$ 0.00114079
24 h:n korkein

$ 0.00110366
$ 0.00110366$ 0.00110366

$ 0.00114079
$ 0.00114079$ 0.00114079

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0
$ 0$ 0

+4.03%

+4.07%

-8.15%

-8.15%

Matrix Labs (MATRIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00116034. Viimeisen 24 tunnin aikana MATRIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00110366 ja korkeimmillaan $ 0.00114079 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MATRIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.59, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MATRIX on muuttunut +4.03% viimeisen tunnin aikana, +4.07% 24 tunnin aikana ja -8.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Matrix Labs (MATRIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.18K
$ 38.18K$ 38.18K

--
----

$ 112.55K
$ 112.55K$ 112.55K

33.92M
33.92M 33.92M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Matrix Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MATRIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.92M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.55K.

Matrix Labs (MATRIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Matrix Labs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Matrix Labs – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001734866.
Viimeisten 60 päivän aikana Matrix Labs – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010320095.
Viimeisten 90 päivän aikana Matrix Labs – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008817744162745637.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.07%
30 päivää$ +0.0001734866+14.95%
60 päivää$ +0.0010320095+88.94%
90 päivää$ -0.0008817744162745637-43.17%

Mikä on Matrix Labs (MATRIX)

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

Matrix Labs (MATRIX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Matrix Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Matrix Labs (MATRIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Matrix Labs (MATRIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Matrix Labs-rahakkeelle.

Tarkista Matrix Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

MATRIX paikallisiin valuuttoihin

Matrix Labs (MATRIX) -rahakkeen tokenomiikka

Matrix Labs (MATRIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MATRIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Matrix Labs (MATRIX)”

Paljonko Matrix Labs (MATRIX) on arvoltaan tänään?
MATRIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00116034 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MATRIX-USD-parin nykyinen hinta?
MATRIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00116034. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Matrix Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MATRIX markkina-arvo on $ 38.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MATRIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MATRIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.92M USD.
Mikä oli MATRIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MATRIX saavutti ATH-hinnaksi 1.59 USD.
Mikä oli MATRIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MATRIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MATRIX-rahakkeen treidausvolyymi?
MATRIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MATRIX tänä vuonna korkeammalle?
MATRIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MATRIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
