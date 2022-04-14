Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Matr1x Fire (FIRE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tiedot

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

Virallinen verkkosivusto:
https://matr1x.io/
Valkoinen paperi:
https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 360.85K
$ 360.85K$ 360.85K
Kokonaistarjonta:
$ 965.65M
$ 965.65M$ 965.65M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 66.73M
$ 66.73M$ 66.73M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.35
$ 2.35$ 2.35
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00523368
$ 0.00523368$ 0.00523368
Nykyinen hinta:
$ 0.00540705
$ 0.00540705$ 0.00540705

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FIRE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIRE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FIRE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIRE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FIRE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FIRE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FIRE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.