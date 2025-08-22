Lisätietoja FIRE-rahakkeesta

Matr1x Fire – hinta (FIRE)

Ei listattu

1FIRE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0061142
$0.0061142$0.0061142
-10.80%1D
USD
Reaaliaikainen Matr1x Fire (FIRE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:10:34 (UTC+8)

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00604268
$ 0.00604268$ 0.00604268
24 h:n matalin
$ 0.00698878
$ 0.00698878$ 0.00698878
24 h:n korkein

$ 0.00604268
$ 0.00604268$ 0.00604268

$ 0.00698878
$ 0.00698878$ 0.00698878

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

$ 0.00604268
$ 0.00604268$ 0.00604268

-3.00%

-10.86%

-33.59%

-33.59%

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0061142. Viimeisen 24 tunnin aikana FIRE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00604268 ja korkeimmillaan $ 0.00698878 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.35, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00604268.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIRE on muuttunut -3.00% viimeisen tunnin aikana, -10.86% 24 tunnin aikana ja -33.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 408.03K
$ 408.03K$ 408.03K

--
----

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

66.73M
66.73M 66.73M

965,646,716.8256
965,646,716.8256 965,646,716.8256

Matr1x Fire-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 408.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.73M ja sen kokonaistarjonta on 965646716.8256. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.90M.

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Matr1x Fire – USD -hinta muuttui $ -0.000745191112292698.
Viimeisten 30 päivän aikana Matr1x Fire – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032659011.
Viimeisten 60 päivän aikana Matr1x Fire – USD -hinnan muutos oli $ -0.0047442547.
Viimeisten 90 päivän aikana Matr1x Fire – USD -hinnan muutos oli $ -0.045988763010749896.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000745191112292698-10.86%
30 päivää$ -0.0032659011-53.41%
60 päivää$ -0.0047442547-77.59%
90 päivää$ -0.045988763010749896-88.26%

Mikä on Matr1x Fire (FIRE)

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Matr1x Fire (FIRE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Matr1x Fire-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Matr1x Fire (FIRE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Matr1x Fire (FIRE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Matr1x Fire-rahakkeelle.

Tarkista Matr1x Fire-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIRE paikallisiin valuuttoihin

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikka

Matr1x Fire (FIRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIRE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Matr1x Fire (FIRE)”

Paljonko Matr1x Fire (FIRE) on arvoltaan tänään?
FIRE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0061142 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIRE-USD-parin nykyinen hinta?
FIRE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0061142. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Matr1x Fire-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIRE markkina-arvo on $ 408.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.73M USD.
Mikä oli FIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIRE saavutti ATH-hinnaksi 2.35 USD.
Mikä oli FIRE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIRE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00604268 USD.
Mikä on FIRE-rahakkeen treidausvolyymi?
FIRE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FIRE tänä vuonna korkeammalle?
FIRE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIRE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:10:34 (UTC+8)

