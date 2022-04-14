Masha and the Bear (MASHA) -rahakkeen tokenomiikka

Masha and the Bear (MASHA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Masha and the Bear (MASHA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Masha and the Bear (MASHA) -rahakkeen tiedot

MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.

Virallinen verkkosivusto:
https://mashatoken.com/

Masha and the Bear (MASHA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Masha and the Bear (MASHA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Kokonaistarjonta:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04722191
$ 0.04722191$ 0.04722191
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00092014
$ 0.00092014$ 0.00092014
Nykyinen hinta:
$ 0.0012339
$ 0.0012339$ 0.0012339

Masha and the Bear (MASHA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Masha and the Bear (MASHA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MASHA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MASHA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MASHA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MASHA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MASHA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MASHA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MASHA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.