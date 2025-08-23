Lisätietoja BUIO-rahakkeesta

Mascot of the Unholy Year-logo

Mascot of the Unholy Year – hinta (BUIO)

Ei listattu

1BUIO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+6.70%1D
USD
Reaaliaikainen Mascot of the Unholy Year (BUIO) -hintakaavio
Mascot of the Unholy Year (BUIO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147866
$ 0.00147866$ 0.00147866

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

+6.78%

-6.59%

-6.59%

Mascot of the Unholy Year (BUIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BUIO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00147866, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUIO on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, +6.78% 24 tunnin aikana ja -6.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mascot of the Unholy Year (BUIO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.87K
$ 11.87K$ 11.87K

--
----

$ 11.87K
$ 11.87K$ 11.87K

998.39M
998.39M 998.39M

998,390,991.631837
998,390,991.631837 998,390,991.631837

Mascot of the Unholy Year-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.39M ja sen kokonaistarjonta on 998390991.631837. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.87K.

Mascot of the Unholy Year (BUIO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mascot of the Unholy Year – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mascot of the Unholy Year – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Mascot of the Unholy Year – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Mascot of the Unholy Year – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.78%
30 päivää$ 0-6.57%
60 päivää$ 0+21.97%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Mascot of the Unholy Year (BUIO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mascot of the Unholy Year-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mascot of the Unholy Year (BUIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mascot of the Unholy Year (BUIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mascot of the Unholy Year-rahakkeelle.

Tarkista Mascot of the Unholy Year-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUIO paikallisiin valuuttoihin

Mascot of the Unholy Year (BUIO) -rahakkeen tokenomiikka

Mascot of the Unholy Year (BUIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mascot of the Unholy Year (BUIO)”

Paljonko Mascot of the Unholy Year (BUIO) on arvoltaan tänään?
BUIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUIO-USD-parin nykyinen hinta?
BUIO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mascot of the Unholy Year-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUIO markkina-arvo on $ 11.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.39M USD.
Mikä oli BUIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUIO saavutti ATH-hinnaksi 0.00147866 USD.
Mikä oli BUIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BUIO-rahakkeen treidausvolyymi?
BUIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUIO tänä vuonna korkeammalle?
BUIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUIO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Mascot of the Unholy Year (BUIO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

