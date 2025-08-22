Lisätietoja MOB-rahakkeesta

MOB-rahakkeen hintatiedot

MOB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MOB-rahakkeen tokenomiikka

MOB-rahakkeen hintaennuste

Marvin On Base-logo

Marvin On Base – hinta (MOB)

Ei listattu

1MOB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Marvin On Base (MOB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:17:28 (UTC+8)

Marvin On Base (MOB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.38%

+1.93%

-33.69%

-33.69%

Marvin On Base (MOB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MOB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOB on muuttunut -1.38% viimeisen tunnin aikana, +1.93% 24 tunnin aikana ja -33.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Marvin On Base (MOB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 96.05K
$ 96.05K$ 96.05K

--
----

$ 96.05K
$ 96.05K$ 96.05K

1.50T
1.50T 1.50T

1,500,000,000,000.0
1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0

Marvin On Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 96.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.50T ja sen kokonaistarjonta on 1500000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.05K.

Marvin On Base (MOB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Marvin On Base – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Marvin On Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Marvin On Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Marvin On Base – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.93%
30 päivää$ 0-0.74%
60 päivää$ 0+45.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on Marvin On Base (MOB)

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Marvin On Base (MOB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Marvin On Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Marvin On Base (MOB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Marvin On Base (MOB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Marvin On Base-rahakkeelle.

Tarkista Marvin On Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOB paikallisiin valuuttoihin

Marvin On Base (MOB) -rahakkeen tokenomiikka

Marvin On Base (MOB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Marvin On Base (MOB)”

Paljonko Marvin On Base (MOB) on arvoltaan tänään?
MOB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOB-USD-parin nykyinen hinta?
MOB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Marvin On Base-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOB markkina-arvo on $ 96.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.50T USD.
Mikä oli MOB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOB saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MOB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOB-rahakkeen treidausvolyymi?
MOB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOB tänä vuonna korkeammalle?
MOB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:17:28 (UTC+8)

