Marvin Inu (MARVIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Marvin Inu (MARVIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Marvin Inu (MARVIN) -rahakkeen tiedot

Fluffy Fun with MarVin

Innovative Investment

Big Growth Potential

Dynamic Mechanism

Global Community

Exciting Events

Elon's Favorite Pup

Stray Dog Rescue Fund

Virallinen verkkosivusto:
https://marvincoin.com/

Marvin Inu (MARVIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Marvin Inu (MARVIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 319.74K
Kokonaistarjonta:
$ 420.69B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 420.69B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 319.74K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0000611
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Marvin Inu (MARVIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Marvin Inu (MARVIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MARVIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MARVIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MARVIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MARVIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MARVIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MARVIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MARVIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.