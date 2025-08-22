Lisätietoja MARU-rahakkeesta

MARU-rahakkeen hintatiedot

MARU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MARU-rahakkeen tokenomiikka

MARU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Marutaro-logo

Marutaro – hinta (MARU)

Ei listattu

1MARU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00047397
$0.00047397$0.00047397
+4.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Marutaro (MARU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:17:19 (UTC+8)

Marutaro (MARU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00044351
$ 0.00044351$ 0.00044351
24 h:n matalin
$ 0.00047924
$ 0.00047924$ 0.00047924
24 h:n korkein

$ 0.00044351
$ 0.00044351$ 0.00044351

$ 0.00047924
$ 0.00047924$ 0.00047924

$ 0.00334656
$ 0.00334656$ 0.00334656

$ 0.00041556
$ 0.00041556$ 0.00041556

+2.35%

+4.33%

-24.58%

-24.58%

Marutaro (MARU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00047397. Viimeisen 24 tunnin aikana MARU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00044351 ja korkeimmillaan $ 0.00047924 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MARU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00334656, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00041556.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MARU on muuttunut +2.35% viimeisen tunnin aikana, +4.33% 24 tunnin aikana ja -24.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Marutaro (MARU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 201.28K
$ 201.28K$ 201.28K

--
----

$ 201.28K
$ 201.28K$ 201.28K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Marutaro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 201.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MARU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69M ja sen kokonaistarjonta on 420690000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 201.28K.

Marutaro (MARU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Marutaro – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Marutaro – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001434927.
Viimeisten 60 päivän aikana Marutaro – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Marutaro – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.33%
30 päivää$ -0.0001434927-30.27%
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Marutaro (MARU)

Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed’s charm and the internet’s fascination with wholesome, meme-worthy animal content.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Marutaro (MARU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Marutaro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Marutaro (MARU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Marutaro (MARU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Marutaro-rahakkeelle.

Tarkista Marutaro-rahakkeen hintaennuste nyt!

MARU paikallisiin valuuttoihin

Marutaro (MARU) -rahakkeen tokenomiikka

Marutaro (MARU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MARU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Marutaro (MARU)”

Paljonko Marutaro (MARU) on arvoltaan tänään?
MARU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00047397 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MARU-USD-parin nykyinen hinta?
MARU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00047397. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Marutaro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MARU markkina-arvo on $ 201.28K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MARU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MARU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69M USD.
Mikä oli MARU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MARU saavutti ATH-hinnaksi 0.00334656 USD.
Mikä oli MARU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MARU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00041556 USD.
Mikä on MARU-rahakkeen treidausvolyymi?
MARU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MARU tänä vuonna korkeammalle?
MARU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MARU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:17:19 (UTC+8)

Marutaro (MARU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.