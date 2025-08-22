Lisätietoja MMPRO-rahakkeesta

Market Making Pro – hinta (MMPRO)

Ei listattu

1MMPRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00471991
$0.00471991$0.00471991
+5.40%1D
USD
Reaaliaikainen Market Making Pro (MMPRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:46:14 (UTC+8)

Market Making Pro (MMPRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00440862
$ 0.00440862$ 0.00440862
24 h:n matalin
$ 0.00479292
$ 0.00479292$ 0.00479292
24 h:n korkein

$ 0.00440862
$ 0.00440862$ 0.00440862

$ 0.00479292
$ 0.00479292$ 0.00479292

$ 0.824202
$ 0.824202$ 0.824202

$ 0.00298409
$ 0.00298409$ 0.00298409

+0.09%

+5.45%

+56.06%

+56.06%

Market Making Pro (MMPRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00471991. Viimeisen 24 tunnin aikana MMPRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00440862 ja korkeimmillaan $ 0.00479292 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MMPRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.824202, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00298409.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MMPRO on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +5.45% 24 tunnin aikana ja +56.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Market Making Pro (MMPRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 434.61K
$ 434.61K$ 434.61K

--
----

$ 471.99K
$ 471.99K$ 471.99K

92.08M
92.08M 92.08M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Market Making Pro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 434.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MMPRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 92.08M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 471.99K.

Market Making Pro (MMPRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Market Making Pro – USD -hinta muuttui $ +0.00024407.
Viimeisten 30 päivän aikana Market Making Pro – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006959993.
Viimeisten 60 päivän aikana Market Making Pro – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003566604.
Viimeisten 90 päivän aikana Market Making Pro – USD -hinnan muutos oli $ -0.000500124156434234.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00024407+5.45%
30 päivää$ +0.0006959993+14.75%
60 päivää$ +0.0003566604+7.56%
90 päivää$ -0.000500124156434234-9.58%

Mikä on Market Making Pro (MMPRO)

MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Market Making Pro (MMPRO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Market Making Pro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Market Making Pro (MMPRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Market Making Pro (MMPRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Market Making Pro-rahakkeelle.

Tarkista Market Making Pro-rahakkeen hintaennuste nyt!

MMPRO paikallisiin valuuttoihin

Market Making Pro (MMPRO) -rahakkeen tokenomiikka

Market Making Pro (MMPRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MMPRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Market Making Pro (MMPRO)”

Paljonko Market Making Pro (MMPRO) on arvoltaan tänään?
MMPRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00471991 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MMPRO-USD-parin nykyinen hinta?
MMPRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00471991. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Market Making Pro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MMPRO markkina-arvo on $ 434.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MMPRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MMPRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 92.08M USD.
Mikä oli MMPRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MMPRO saavutti ATH-hinnaksi 0.824202 USD.
Mikä oli MMPRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MMPRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00298409 USD.
Mikä on MMPRO-rahakkeen treidausvolyymi?
MMPRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MMPRO tänä vuonna korkeammalle?
MMPRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MMPRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Market Making Pro (MMPRO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

