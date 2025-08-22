Lisätietoja MARKET-rahakkeesta

Market fun (MARKET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Market fun (MARKET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MARKET on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MARKET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MARKET on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -1.38% 24 tunnin aikana ja -9.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Market fun (MARKET) -rahakkeen markkinatiedot

Market fun-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 79.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MARKET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.75K.

Market fun (MARKET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Market fun – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Market fun – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Market fun – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Market fun – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.38%
30 päivää$ 0-33.99%
60 päivää$ 0-8.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Market fun (MARKET)

Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Market fun-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Market fun (MARKET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Market fun (MARKET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Market fun-rahakkeelle.

Tarkista Market fun-rahakkeen hintaennuste nyt!

MARKET paikallisiin valuuttoihin

Market fun (MARKET) -rahakkeen tokenomiikka

Market fun (MARKET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MARKET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Market fun (MARKET)”

Paljonko Market fun (MARKET) on arvoltaan tänään?
MARKET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MARKET-USD-parin nykyinen hinta?
MARKET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Market fun-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MARKET markkina-arvo on $ 79.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MARKET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MARKET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MARKET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MARKET saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MARKET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MARKET-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MARKET-rahakkeen treidausvolyymi?
MARKET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MARKET tänä vuonna korkeammalle?
MARKET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MARKET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Market fun (MARKET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

