Market Dominance (MD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00482667. Viimeisen 24 tunnin aikana MD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00444223 ja korkeimmillaan $ 0.00500665 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01319383, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MD on muuttunut +0.78% viimeisen tunnin aikana, +5.29% 24 tunnin aikana ja -19.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Market Dominance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 550.87M ja sen kokonaistarjonta on 550867692.030193. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.65M.
Tämän päivän aikana Market Dominance – USD -hinta muuttui $ +0.00024267.
Viimeisten 30 päivän aikana Market Dominance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020593610.
Viimeisten 60 päivän aikana Market Dominance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012707092.
Viimeisten 90 päivän aikana Market Dominance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035659840993766237.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00024267
|+5.29%
|30 päivää
|$ -0.0020593610
|-42.66%
|60 päivää
|$ -0.0012707092
|-26.32%
|90 päivää
|$ +0.0035659840993766237
|+282.86%
Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.
