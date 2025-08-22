Lisätietoja MD-rahakkeesta

Market Dominance-logo

Market Dominance – hinta (MD)

Ei listattu

1MD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00482667
$0.00482667$0.00482667
+5.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Market Dominance (MD) -hintakaavio
Market Dominance (MD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00444223
$ 0.00444223$ 0.00444223
24 h:n matalin
$ 0.00500665
$ 0.00500665$ 0.00500665
24 h:n korkein

$ 0.00444223
$ 0.00444223$ 0.00444223

$ 0.00500665
$ 0.00500665$ 0.00500665

$ 0.01319383
$ 0.01319383$ 0.01319383

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

+5.29%

-19.02%

-19.02%

Market Dominance (MD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00482667. Viimeisen 24 tunnin aikana MD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00444223 ja korkeimmillaan $ 0.00500665 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01319383 kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MD on muuttunut +0.78% viimeisen tunnin aikana, +5.29% 24 tunnin aikana ja -19.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Market Dominance (MD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

550.87M
550.87M 550.87M

550,867,692.030193
550,867,692.030193 550,867,692.030193

Market Dominance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 550.87M ja sen kokonaistarjonta on 550867692.030193. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.65M.

Market Dominance (MD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Market Dominance – USD -hinta muuttui $ +0.00024267.
Viimeisten 30 päivän aikana Market Dominance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020593610.
Viimeisten 60 päivän aikana Market Dominance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012707092.
Viimeisten 90 päivän aikana Market Dominance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035659840993766237.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00024267+5.29%
30 päivää$ -0.0020593610-42.66%
60 päivää$ -0.0012707092-26.32%
90 päivää$ +0.0035659840993766237+282.86%

Mikä on Market Dominance (MD)

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token.  Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

Market Dominance (MD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Market Dominance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Market Dominance (MD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Market Dominance (MD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Market Dominance-rahakkeelle.

Tarkista Market Dominance-rahakkeen hintaennuste nyt!

MD paikallisiin valuuttoihin

Market Dominance (MD) -rahakkeen tokenomiikka

Market Dominance (MD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Market Dominance (MD)”

Paljonko Market Dominance (MD) on arvoltaan tänään?
MD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00482667 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MD-USD-parin nykyinen hinta?
MD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00482667. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Market Dominance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MD markkina-arvo on $ 2.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 550.87M USD.
Mikä oli MD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MD saavutti ATH-hinnaksi 0.01319383 USD.
Mikä oli MD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MD-rahakkeen treidausvolyymi?
MD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MD tänä vuonna korkeammalle?
MD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.