Mare Finance – hinta (MARE)

1MARE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Mare Finance (MARE) -hintakaavio
Mare Finance (MARE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.603689
$ 0.603689$ 0.603689

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-46.91%

-46.91%

Mare Finance (MARE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MARE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MARE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.603689, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MARE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -46.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mare Finance (MARE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.72K
$ 4.72K$ 4.72K

--
----

$ 7.55K
$ 7.55K$ 7.55K

62.49M
62.49M 62.49M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Mare Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.49M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.55K.

Mare Finance (MARE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mare Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mare Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Mare Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Mare Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-54.72%
60 päivää$ 0-55.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mare Finance (MARE)

Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mare Finance (MARE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mare Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mare Finance (MARE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mare Finance (MARE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mare Finance-rahakkeelle.

Tarkista Mare Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

MARE paikallisiin valuuttoihin

Mare Finance (MARE) -rahakkeen tokenomiikka

Mare Finance (MARE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MARE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mare Finance (MARE)”

Paljonko Mare Finance (MARE) on arvoltaan tänään?
MARE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MARE-USD-parin nykyinen hinta?
MARE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mare Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MARE markkina-arvo on $ 4.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.49M USD.
Mikä oli MARE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MARE saavutti ATH-hinnaksi 0.603689 USD.
Mikä oli MARE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MARE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MARE-rahakkeen treidausvolyymi?
MARE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MARE tänä vuonna korkeammalle?
MARE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MARE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
