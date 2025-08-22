Mantle Restaked ETH – hinta (CMETH)
-0.46%
-0.84%
-7.36%
-7.36%
Mantle Restaked ETH (CMETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,561.37. Viimeisen 24 tunnin aikana CMETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,503.41 ja korkeimmillaan $ 4,627.26 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CMETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,101.42, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,480.7.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CMETH on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.84% 24 tunnin aikana ja -7.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mantle Restaked ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 631.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CMETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 138.04K ja sen kokonaistarjonta on 138037.6952425151. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 631.41M.
Tämän päivän aikana Mantle Restaked ETH – USD -hinta muuttui $ -38.718299118088.
Viimeisten 30 päivän aikana Mantle Restaked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +648.2482202900.
Viimeisten 60 päivän aikana Mantle Restaked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +4,086.6695925110.
Viimeisten 90 päivän aikana Mantle Restaked ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,843.339281371036.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -38.718299118088
|-0.84%
|30 päivää
|$ +648.2482202900
|+14.21%
|60 päivää
|$ +4,086.6695925110
|+89.59%
|90 päivää
|$ +1,843.339281371036
|+67.82%
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Mantle Restaked ETH (CMETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mantle Restaked ETH (CMETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mantle Restaked ETH-rahakkeelle.
Tarkista Mantle Restaked ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!
Mantle Restaked ETH (CMETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CMETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.