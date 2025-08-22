Lisätietoja FOLD-rahakkeesta

1FOLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.85
$1.85
-2.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Manifold Finance (FOLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:25:59 (UTC+8)

Manifold Finance (FOLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.82
$ 1.82
24 h:n matalin
$ 1.9
$ 1.9
24 h:n korkein

$ 1.82
$ 1.82

$ 1.9
$ 1.9

$ 103.27
$ 103.27

$ 0.329747
$ 0.329747

+0.62%

-1.96%

-3.82%

-3.82%

Manifold Finance (FOLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.85. Viimeisen 24 tunnin aikana FOLD on vaihdellut alimmillaan $ 1.82 ja korkeimmillaan $ 1.9 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 103.27, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.329747.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FOLD on muuttunut +0.62% viimeisen tunnin aikana, -1.96% 24 tunnin aikana ja -3.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Manifold Finance (FOLD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.60M
$ 3.60M

--
--

$ 3.70M
$ 3.70M

1.95M
1.95M

2,000,000.0
2,000,000.0

Manifold Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.95M ja sen kokonaistarjonta on 2000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.70M.

Manifold Finance (FOLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Manifold Finance – USD -hinta muuttui $ -0.03703578243344.
Viimeisten 30 päivän aikana Manifold Finance – USD -hinnan muutos oli $ +1.0075982450.
Viimeisten 60 päivän aikana Manifold Finance – USD -hinnan muutos oli $ +4.1784845550.
Viimeisten 90 päivän aikana Manifold Finance – USD -hinnan muutos oli $ +1.3396281931248571.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.03703578243344-1.96%
30 päivää$ +1.0075982450+54.46%
60 päivää$ +4.1784845550+225.86%
90 päivää$ +1.3396281931248571+262.48%

Mikä on Manifold Finance (FOLD)

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Manifold Finance (FOLD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Manifold Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Manifold Finance (FOLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Manifold Finance (FOLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Manifold Finance-rahakkeelle.

Tarkista Manifold Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

FOLD paikallisiin valuuttoihin

Manifold Finance (FOLD) -rahakkeen tokenomiikka

Manifold Finance (FOLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FOLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Manifold Finance (FOLD)”

Paljonko Manifold Finance (FOLD) on arvoltaan tänään?
FOLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.85 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FOLD-USD-parin nykyinen hinta?
FOLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.85. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Manifold Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FOLD markkina-arvo on $ 3.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.95M USD.
Mikä oli FOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FOLD saavutti ATH-hinnaksi 103.27 USD.
Mikä oli FOLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FOLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.329747 USD.
Mikä on FOLD-rahakkeen treidausvolyymi?
FOLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FOLD tänä vuonna korkeammalle?
FOLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FOLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Manifold Finance (FOLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

